В «Союзнапитки» назвали заключения о наличии нанопластика в воде необоснованными

Выводы о наличии и опасности частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны, заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков, передает РИА Новости.

Он назвал метод исследования ученых Колумбийского университета экспериментальным, который не подтверждает опасность для человека нанопластика.

Ученые Колумбийского университета обнаружили высокую концентрацию нанопластика в бутилированной воде, такие фрагменты могут проникать в органы человека. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что химики разработали новый метод исследования и с помощью микроскопии изучили содержимое 25 бутылок воды объемом один литр от трех производителей из США. Как выяснилось, стандартная бутылка воды содержит в среднем около 240 тысяч пластиковых фрагментов. В том числе в ней содержится нанопластик — частицы менее одного микрометра. По данным специалистов, нанопластик мог оказывать влияние на организм, в том числе в утробе матери, передает «Радиоточка НСН».

