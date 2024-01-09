СМИ: Химики в США выявили высокое содержание нанопластика в бутилированной воде
Ученые Колумбийского университета обнаружили высокую концентрацию нанопластика в бутилированной воде, такие фрагменты могут проникать в органы человека. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что химики разработали новый метод исследования и с помощью микроскопии изучили содержимое 25 бутылок воды объемом один литр от трех производителей из США. Как выяснилось, стандартная бутылка воды содержит в среднем около 240 тысяч пластиковых фрагментов, пишет RT. В том числе в ней содержится нанопластик — частицы менее одного микрометра.
Итоги исследования превысили в 100 раз показатели, выявленные ранее. До этого ученые из-за отсутствия необходимых технологий искали только микропластик либо кусочки пластика размером 1-5 тысяч микрометров.
По данным специалистов, нанопластик мог оказывать влияние на организм, в том числе в утробе матери, отмечает телеканал «360». Частицы вещества способны проникать в кровоток и клетки, воздействовать на органы и через плаценту — на организм нерожденного плода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru