СМИ: Химики в США выявили высокое содержание нанопластика в бутилированной воде

Отмечается, что химики разработали новый метод исследования и с помощью микроскопии изучили содержимое 25 бутылок воды объемом один литр от трех производителей из США. Как выяснилось, стандартная бутылка воды содержит в среднем около 240 тысяч пластиковых фрагментов, пишет RT. В том числе в ней содержится нанопластик — частицы менее одного микрометра.

Итоги исследования превысили в 100 раз показатели, выявленные ранее. До этого ученые из-за отсутствия необходимых технологий искали только микропластик либо кусочки пластика размером 1-5 тысяч микрометров.

По данным специалистов, нанопластик мог оказывать влияние на организм, в том числе в утробе матери, отмечает телеканал «360». Частицы вещества способны проникать в кровоток и клетки, воздействовать на органы и через плаценту — на организм нерожденного плода.

