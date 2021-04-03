Врач дала рекомендации для кофеманов

«Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить» —напомнила эксперт.

Кофе натощак вызывает рефлюкс и иные проблемы с желудком, а также отрицательно действует на нервную систему.

По мнению Диановой, следует потреблять только качественный зерновой кофе.

Она также назвала оптимальную дозу кофе в день для нормального самочувствия – две чашки.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в эфире радио Sputnik рассказал, в каких случаях можно пить кофе даже на ночь.

