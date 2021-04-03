Врач дала рекомендации для кофеманов
Если не соблюдать некоторые правила при употреблении кофе, напиток может оказать негативное воздействие на здоровье человека, предупредила в эфире телеканала «Звезда» врач-гастроэнтеролог, Нурия Дианова.
«Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить» —напомнила эксперт.
Кофе натощак вызывает рефлюкс и иные проблемы с желудком, а также отрицательно действует на нервную систему.
По мнению Диановой, следует потреблять только качественный зерновой кофе.
Она также назвала оптимальную дозу кофе в день для нормального самочувствия – две чашки.
Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в эфире радио Sputnik рассказал, в каких случаях можно пить кофе даже на ночь.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 021 / сут.
Умерли
100 тыс.+384 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 618 / сут.
- Эксперт: грязный номер на автомобиле не способен обмануть дорожную камеру
- Экс-наследный принц Иордании задержан за попытку госпереворота
- Инвестор рассказала, для чего нужны сбережения
- Британцы раскритиковали в СМИ позицию Запада по Украине
- Володин высказался за исключение Украины из Совета Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru