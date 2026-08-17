Торговый центр сгорел в Донецке в результате атаки ВСУ
В Донецке загорелся торговый центр «Галактика», сообщают «Известия».
Это произошло после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. На опубликованных кадрах видно открытое горение на всей площади здания. Заметны разрушенные конструкции, обгоревшие перекрытия и обломки, разбросанные вокруг.
По данным спасателей, пламя охватило всю площадь здания — более 14 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировано. Тушение усложнялось угрозой повторного прилета беспилотников. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее в Донецке дрон ВСУ атаковал гражданский автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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