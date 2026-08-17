Торговый центр сгорел в Донецке в результате атаки ВСУ

В Донецке загорелся торговый центр «Галактика», сообщают «Известия».

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Это произошло после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. На опубликованных кадрах видно открытое горение на всей площади здания. Заметны разрушенные конструкции, обгоревшие перекрытия и обломки, разбросанные вокруг.

По данным спасателей, пламя охватило всю площадь здания — более 14 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировано. Тушение усложнялось угрозой повторного прилета беспилотников. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Донецке дрон ВСУ атаковал гражданский автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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