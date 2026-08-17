Военные США готовятся заменить авианосец USS Abraham Lincoln на USS George Washington

Это может произойти в рамках «плановой командировки» на Ближний Восток. USS George Washington покидает западную часть Тихого океана и вышел из вьетнамского порта Дананг. В регионе не остается ни одного американского авианосца. Это вызывает тревогу у региональных союзников Вашингтона, учитывая продолжающиеся военные учения Китая, сообщает Associated Press.

Ожидается, что авианосец прибудет в зону ответственности 5-го флота США в течение ближайших двух недель.

Ранее стало известно, что страны Персидского залива недовольны подходом Трампа к конфликту с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

