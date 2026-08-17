Военные США готовятся заменить авианосец USS Abraham Lincoln на USS George Washington
Военные США готовятся заменить авианосец USS Abraham Lincoln на USS George Washington, сообщает The Wall Street Journal.
Это может произойти в рамках «плановой командировки» на Ближний Восток. USS George Washington покидает западную часть Тихого океана и вышел из вьетнамского порта Дананг. В регионе не остается ни одного американского авианосца. Это вызывает тревогу у региональных союзников Вашингтона, учитывая продолжающиеся военные учения Китая, сообщает Associated Press.
Ожидается, что авианосец прибудет в зону ответственности 5-го флота США в течение ближайших двух недель.
Ранее стало известно, что страны Персидского залива недовольны подходом Трампа к конфликту с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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