20 лет колонии запросили для фигуранта дела о захвате агрокомплекса на 1,8 млрд рублей

Следствие считает, что в 2016–2021 годах в Ростовской области и Краснодарском крае действовало преступное сообщество, целью которого был захват активов агрокомплекса «Кущевский» стоимостью более 1 млрд руб. Ечкалов отвечал в ОПС за силовой блок.

Злоумышленники вымогали у владельца агрокомплекса Федора Стрельцова 600 млн руб. либо 100% доли в компании, угрожая расправой и уголовным преследованием его родственников. Также участники сообщества незаконно передали урожай агрокомплекса в пользу подконтрольного им АО по фиктивному договору. Ущерб от действий фигурантов оценивается в сумму около 1,8 млрд руб.

Ранее агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачёва получил рекордную прибыль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

