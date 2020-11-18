Врач рассказал об опасности утреннего кофе

Между тем, после еды кофе можно употреблять с чем угодно, даже со сладким, но не злоупотребляя десертами. При этом кофе может быть черным, с молоком или его заменителем, пишут «Известия».

Врач также добавил, что кофе не всегда тонизирует и бодрит, так что здоровый человек может пить его даже перед сном.

Ранее эксперты из Тулейнского университета в Новом Орлеане сообщили о связи между продолжительностью сна и долголетием, пишет «Свободная пресса».

