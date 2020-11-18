Врач рассказал об опасности утреннего кофе

Кофе может быть не только полезным, этот напиток способен нанести вред, если пить него натощак. Об этом радио Sputnik рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Регулярное употребление утреннего кофе на голодный желудок способно привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта - гастрита, язвенной болезни, панкреатита. Врач отметил, что эти проблемы есть практически у всех, просто могут находиться в состоянии ремиссии.

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Между тем, после еды кофе можно употреблять с чем угодно, даже со сладким, но не злоупотребляя десертами. При этом кофе может быть черным, с молоком или его заменителем, пишут «Известия».

Врач также добавил, что кофе не всегда тонизирует и бодрит, так что здоровый человек может пить его даже перед сном.

Ранее эксперты из Тулейнского университета в Новом Орлеане сообщили о связи между продолжительностью сна и долголетием, пишет «Свободная пресса».

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