Экс-глава Пентагона призвал НАТО оградиться «красными линиями» от России

Москва представляет собой все большую угрозу для Европы, сообщил Bild экс-министр обороны США и бывший руководитель ЦРУ Леон Панетта.

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По его словам, по этой причине НАТО следует провести свои «красные линии». «Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса», — указал бывший руководитель Пентагона.

Он отметил, что Россия хочет проверить, будут ли члены НАТО соблюдать пятую статью устава Альянса о коллективной обороне.

Ранее стало известно, что НАТО задействует пятую статью устава при кибератаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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