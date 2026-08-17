Экс-глава Пентагона призвал НАТО оградиться «красными линиями» от России
Москва представляет собой все большую угрозу для Европы, сообщил Bild экс-министр обороны США и бывший руководитель ЦРУ Леон Панетта.
По его словам, по этой причине НАТО следует провести свои «красные линии». «Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса», — указал бывший руководитель Пентагона.
Он отметил, что Россия хочет проверить, будут ли члены НАТО соблюдать пятую статью устава Альянса о коллективной обороне.
Ранее стало известно, что НАТО задействует пятую статью устава при кибератаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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