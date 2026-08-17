В Белграде прошел автопробег в поддержку России
Автопробег в поддержку России прошел в Белграде, сообщает ТАСС.
Мероприятие возле здания посольства РФ также было организовано в ответ на недавний визит президента Украины Владимира Зеленского. Десятки автомобилей и мотоциклов с флагами России, Сербии и патриотической символикой проехали по центру Белграда, сделав остановку у здания администрации президента страны Александра Вучича.
Участников колонны приветствовали прохожие, проезжающие мимо автомобилисты поддержали их звуковыми сигналами. Представители правоохранительных органов не создавали препятствий для проведения мероприятия.
Визит Зеленского в Белград прошел 7-8 августа. Зеленский прибыл в Сербию с заметно усиленной охраной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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