В Белграде прошел автопробег в поддержку России

Мероприятие возле здания посольства РФ также было организовано в ответ на недавний визит президента Украины Владимира Зеленского. Десятки автомобилей и мотоциклов с флагами России, Сербии и патриотической символикой проехали по центру Белграда, сделав остановку у здания администрации президента страны Александра Вучича.

Участников колонны приветствовали прохожие, проезжающие мимо автомобилисты поддержали их звуковыми сигналами. Представители правоохранительных органов не создавали препятствий для проведения мероприятия.

Визит Зеленского в Белград прошел 7-8 августа. Зеленский прибыл в Сербию с заметно усиленной охраной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

