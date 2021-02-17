Врач: регулярное употребление кофе помогает предотвратить ряд болезней
Регулярное употребление кофе помогает предотвратить ряд заболеваний, заявила врач-диетолог, основатель «Клиники похудения доктора Ионовой» Лидия Ионова.
По ее словам, ежедневное употребление натурального кофе без сахара снижает риск болезни Альцгеймера, сахарного диабета второго типа, жировой болезни печени.
В норме нужно употреблять 2-3 чашки кофе в день в пересчете на обычное эспрессо. Такая дозировка не приведет к зависимости от него и поможет поддерживать бодрость. Если же кофе вызывает сонливость, то это плохой признак – значит, кофе вы употребляете давно и долго и вместо стимулирующего эффекта он дает угнетающий, передает ее слова «Радио 1».
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