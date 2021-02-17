Врач: бессимптомно переболевшие COVID-19 могут снова заразиться в более тяжелой форме
Переболевшие коронавирусом бессимптомно могут через полгода-год снова заболеть в более тяжелой форме. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24».
Медик также считает, что новые штаммы COVID-19 могут появиться в России через два месяца.
В связи с этим Тимаков полагает, что отменять масочный режим в общественных местах нельзя, по крайней мере пока не наступило тепло, солнца мало и окна для проветривания открываются нечасто.
За последние сутки в России зарегистрировано 12 828 новых случаев коронавируса, пишет «Свободная пресса».
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