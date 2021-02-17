В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ «Европейский»
В Москве привиться от коронавирусной инфекции теперь можно на ВДНХ и в ТЦ «Европейский», говорится в Telegram-канале комплекса соцразвития Москвы.
Там теперь работают выездные бригады вакцинации, они делают прививку бесплатно и без предварительной записи.
«Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек. Почти 60 тысяч горожан записались на ближайшие две недели», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.
За минувшие сутки в России зафиксировано 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, говорится в материалах оперативного штаба. Скончались 467 пациентов с коронавирусом, выздоровели 17 919 человек. Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве — 1282. В тройку также входит Санкт-Петербург (1103) и Подмосковье (470).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Стоимость биткоина превысила 51 тысячу долларов, обновив исторический рекорд
- Совфед одобрил наказание до 15 лет тюрьмы за склонение в сети к приёму наркотиков
- В России выявлено 12 828 новых заразившихся COVID-19
- Абрамович планирует создать люксовый бутик-отель в Геленджике
- Теннисист Медведев попал в топ-3 рейтинга АТР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru