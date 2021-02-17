В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ «Европейский»

В Москве привиться от коронавирусной инфекции теперь можно на ВДНХ и в ТЦ «Европейский», говорится в Telegram-канале комплекса соцразвития Москвы.

Там теперь работают выездные бригады вакцинации, они делают прививку бесплатно и без предварительной записи.

«Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек. Почти 60 тысяч горожан записались на ближайшие две недели», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

За минувшие сутки в России зафиксировано 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, говорится в материалах оперативного штаба. Скончались 467 пациентов с коронавирусом, выздоровели 17 919 человек. Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве — 1282. В тройку также входит Санкт-Петербург (1103) и Подмосковье (470).

