Впервые в России за сутки выявлено более 28 тысяч зараженных COVID-19
Число новых случаев коронавируса в России за сутки зафиксировано более 28 тысяч (28 145). Такое число выявленных новых зараженных произошло впервые с начала пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Скончались 554 пациента с ковидом, выздоровели и за минувшие сутки были выписаны 29 502 человека, передает RT.
Больше всего новых случаев COVID-19 отмечено в Москве - 7750, на втором месте Санкт-Петербург - 3692, на третьем Московская область - 1193.
Президент РФ Владимир Путин накануне потребовал от вице-премьера Татьяны Голиковой начать массовую вакцинацию россиян препаратом «Спутник V» со следующей недели. Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН объяснила, что желание главы государства ускорить процесс вакцинации вызвано политическими соображениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru