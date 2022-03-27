Впервые ученые обнаружили микропластик в крови людей
Исследователи Амстердамского свободного университета в Нидерландах обнаружили микропластик в крови человека. Впервые инородные частицы выявлены сразу у 80 процентов участников тестов, сообщает издание The Guardian.
Из 22 анонимных доноров крови микропастик выявлен в крови 17 человек. Речь идет о ПЭТ-пластике, который обычно используют для производства бутылок для напитков. Также удалось определить полистирол, применяемый в изготовлении упаковки продуктов питания и других продуктов. Еще в четверти образцов содержится полиэтилен пластиковых пакетов.
Кроме того, частицы микропластика обнаружили в плаценте беременных женщин. По данным ученых, у беременных крыс материал, проникая в легкие, попадает в сердце, мозг и другие органы плода.
Микропластик способен прикрепляться к внешним мембранам эритроцитов и ограничивать их возможности доставлять кислород.
Хотя ученые не знают, как микропластик воздействует на здоровье человека, известно, что материал вредит человеческим клеткам в лабораторных условиях. Микропластик, попадая в воздух и воду, а затем в организм человека, вызывают миллионы ранних смертей в год.
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