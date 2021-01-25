Впервые с ноября в России новых случаев COVID-19 выявлено меньше 20 тысяч

В России за последние сутки зафиксирован 19 290 человек, заразившийся коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии выявлено 3 738 690 заразившихся COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Менее 20 тысяч новых зараженных за сутки в последний раз выявляли 11 ноября (19 851).