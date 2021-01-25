Впервые с ноября в России новых случаев COVID-19 выявлено меньше 20 тысяч
25 января 202111:10
В России за последние сутки зафиксирован 19 290 человек, заразившийся коронавирусной инфекцией.
Всего с начала пандемии выявлено 3 738 690 заразившихся COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Менее 20 тысяч новых зараженных за сутки в последний раз выявляли 11 ноября (19 851).
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Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
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25 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru