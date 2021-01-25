Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в школах
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в российских школах после возобновления занятий остается стабильной, заявила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина в интервью «Российской газете».
Она добавила, эпидемиологические пороги не превышаются не только по коронавирусу, но и по гриппу и ОРВИ.
Брагина также подчеркнула, что из-за распространения коронавируса все носят маски, соблюдают дистанцию и моют руки, что позволяет минимизировать риски заражения респираторными инфекциями.
Школы по всей России возобновили ученые занятия с 18 января. При этом все санитарно-эпидемиологические требования в школах должны строго соблюдаться, а при первом инфицировании коронавирусом весь класс снова переходит на дистанционное обучение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru