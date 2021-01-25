Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в школах

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в российских школах после возобновления занятий остается стабильной, заявила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина в интервью «Российской газете».

Она добавила, эпидемиологические пороги не превышаются не только по коронавирусу, но и по гриппу и ОРВИ.

Брагина также подчеркнула, что из-за распространения коронавируса все носят маски, соблюдают дистанцию и моют руки, что позволяет минимизировать риски заражения респираторными инфекциями.