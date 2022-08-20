Воздействие на шею может оказаться фатальным для здорового человека

«Глубокий массаж шеи или упражнения с поворотами головы, наклоны вперед и назад с большой амплитудой у гипертоников могут вызвать скачок артериального давления или вообще потерю сознания. То же самое угрожает и пациентам с синдромом позвоночной артерии — это патология, при которой нарушен приток крови к головному мозгу», — отметил медик.

Неосторожное выполнение упражнений для шеи могут спровоцировать нестабильность шейных позвонков.

«Поэтому упражнения важно выполнять с небольшой амплитудой. Начинать надо с поворотов головы до 30 градусов, и только через 3–5 «сеансов» можно крутить шеей на 45 градусов или больше, при этом внимательно наблюдая за своим самочувствием», — подчеркнул Корюкалов.

Перед медицинскими назначениями для лечения шейного отдела эксперт рекомендовал пройти МРТ.

Ранее массажист Владимир Яременко в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что один из самых эффективных способов снять головную боль — точечный массаж, особая техника, которая помогает бороться с подобными неприятными ощущениями.

