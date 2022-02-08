Массажист назвал способ быстро избавиться от головной боли

Один из самых эффективных способов снять головную боль — точечный массаж, особая техника, которая помогает бороться с подобными неприятными ощущениями. Об этом рассказал массажист Владимир Яременко в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил эксперт, с помощью массажа можно успокоить нервную систему и избавиться от негативных мыслей.

«Точечные надавливания ускоряют процесс циркуляции крови, что способствует снятию зажимов и напряжения в голове и шее. Более 100 точек располагается на голове, лице, руках и стопах. Если в течение 4–6 минут массировать их, то это поможет устранить болевые ощущения в голове и снять зажимы в области шеи», — рассказал Яременко.

По словам массажиста, есть несколько ключевых активных точек, массаж которых избавит от острой боли. Так, в зоне головы и шеи находятся точки бай-хуэй (соединяет кончики ушей, середину лба и макушку), фэн-чи (по обе стороны от средней линии шеи выше линии роста волос) и фэн-фу (в углублении у основания шеи на линии позвоночника). Массаж этих зон улучшает кровоснабжение мозга и расслабляет мышцы.

Кроме того, стимуляция точек на лице поможет избавиться от усталости и головной боли, ощущения тяжести. Эксперт рекомендует массировать точку инь-тан на небольшой впадинке между бровями, цуань-чжу у основания бровей, цзин-мин в двух миллиметрах от уголков глаз.

Также при головной боли эффективен точечный массаж рук. От болей, вызванных стрессом, избавит массирование точки хэ-гу — бугорка, который виден после соединения указательного и большого пальцев. При болях в зоне воротника и затылка стоит попробовать массаж точки хоу-си на складке у мизинца, при связанных с нервной системой болях — стимуляцию точки лао-гун под ногтем среднего пальца.

Кроме того, Яременко рассказал о точке нэй-тин на стопах: она располагается между вторым и третьим пальцами стопы. По словам специалиста, эта зона связана с ножным каналом желудка, который проходит и по лицу. Массаж этого участка избавит от головной и зубной боли.

