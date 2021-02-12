ВОЗ заявила о случаях повторного заражения коронавирусом

По словам эксперта ВОЗ, сообщения о заражении уже переболевших COVID-19 поступали, в частности, из ЮАР, где обнаружили новый штамм вируса.

Как отметила Сваминатан, сейчас специалисты исследуют длительность иммунитета у перенесших вирус. Эксперт ВОЗ добавила, что у большинства вакцинированных болезнь протекает в лёгкой форме.

Согласно предварительным данным исследований, прививка снижает степень болезнетворности COVID-19, а после неё вероятно снижение уровня передачи вируса.

С начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 107,4 млн случаев заражения, около 2,36 млн человек скончались.

