ВОЗ заявила о случаях повторного заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях коронавирусом среди людей, ранее перенесших инфекцию. Об этом на брифинге заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

Перечислены причины повторного заражения коронавирусом

По словам эксперта ВОЗ, сообщения о заражении уже переболевших COVID-19 поступали, в частности, из ЮАР, где обнаружили новый штамм вируса.

Как отметила Сваминатан, сейчас специалисты исследуют длительность иммунитета у перенесших вирус. Эксперт ВОЗ добавила, что у большинства вакцинированных болезнь протекает в лёгкой форме.

Согласно предварительным данным исследований, прививка снижает степень болезнетворности COVID-19, а после неё вероятно снижение уровня передачи вируса.

С начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 107,4 млн случаев заражения, около 2,36 млн человек скончались.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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