ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире впервые за 7 недель
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19, сообщил на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
По словам гендиректора ВОЗ, рост заражений выявлен в четырех из шести регионов мира.
«Это вызывает разочарование, но не удивление. Мы работаем над тем, чтобы понять, в чем причина роста числа заражений. Частично это связано с ослаблением ограничительных мер, циркуляцией различных вариантов и потерей людьми бдительности», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Кроме того, глава ВОЗ отметил, что основными мерами борьюы с коронавирусом остаются «базовые меры общественного здравоохранения», и государствам не стоит полагаться только на вакцины от COVID-19.
ВОЗ на минувшей неделе зарегистрировала более 2,6 млн случаев заражения COVID-19 по всему миру. Неделей ранее число новых случаев инфекции составляло менее 2,5 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru