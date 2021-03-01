ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире впервые за 7 недель

По словам гендиректора ВОЗ, рост заражений выявлен в четырех из шести регионов мира.

«Это вызывает разочарование, но не удивление. Мы работаем над тем, чтобы понять, в чем причина роста числа заражений. Частично это связано с ослаблением ограничительных мер, циркуляцией различных вариантов и потерей людьми бдительности», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Кроме того, глава ВОЗ отметил, что основными мерами борьюы с коронавирусом остаются «базовые меры общественного здравоохранения», и государствам не стоит полагаться только на вакцины от COVID-19.

ВОЗ на минувшей неделе зарегистрировала более 2,6 млн случаев заражения COVID-19 по всему миру. Неделей ранее число новых случаев инфекции составляло менее 2,5 млн.

