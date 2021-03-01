Представитель ВОЗ в РФ: Вторая волна пандемии COVID-19 не закончилась

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции не закончилась, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

ВОЗ: менее 10% населения Земли имеют иммунитет к коронавирусу

Представитель ВОЗ рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что вторая волна пандемии идет на спад, однако в ряде стран фиксируется подъем заболеваемости.

Кроме того, в организации призвали быть осторожными и не отказываться от соблюдения мер безопасности.

Как отметила Вуйнович, соблюдение мер профилактики COVID-19 необходимо, чтобы «не помогать» инфекции мутировать.

Ранее в ВОЗ сообщили, что антитела к коронавирусу выработались менее чем у 10% населения планеты.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньВОЗКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры