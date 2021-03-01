Представитель ВОЗ в РФ: Вторая волна пандемии COVID-19 не закончилась
Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции не закончилась, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Представитель ВОЗ рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что вторая волна пандемии идет на спад, однако в ряде стран фиксируется подъем заболеваемости.
Кроме того, в организации призвали быть осторожными и не отказываться от соблюдения мер безопасности.
Как отметила Вуйнович, соблюдение мер профилактики COVID-19 необходимо, чтобы «не помогать» инфекции мутировать.
Ранее в ВОЗ сообщили, что антитела к коронавирусу выработались менее чем у 10% населения планеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru