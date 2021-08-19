ВОЗ: вакцинация предупреждает рост числа смертей от дельта-штамма коронавируса

Распространение дельта-штамма коронавируса опережает принимаемые меры по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

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Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, в странах «горячие точки» госпитализации и смерти находятся там, где наблюдаются низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения.

Глава ВОЗ отметил, что для осуществления плана по обеспечению готовности и реагированию нужно дополнительно $1 млрд. Также Гебрейесус призвал мировое сообщество собрать $7,7 млрд по программе об ускорении производства средств по борьбе с вирусом.

Ранее Гебрейесус предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса. По его словам, только через массовую вакцинацию 70% населения каждой страны в мире можно победить пандемию.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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