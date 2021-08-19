ВОЗ: вакцинация предупреждает рост числа смертей от дельта-штамма коронавируса
Распространение дельта-штамма коронавируса опережает принимаемые меры по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.
Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, в странах «горячие точки» госпитализации и смерти находятся там, где наблюдаются низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения.
Глава ВОЗ отметил, что для осуществления плана по обеспечению готовности и реагированию нужно дополнительно $1 млрд. Также Гебрейесус призвал мировое сообщество собрать $7,7 млрд по программе об ускорении производства средств по борьбе с вирусом.
Ранее Гебрейесус предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса. По его словам, только через массовую вакцинацию 70% населения каждой страны в мире можно победить пандемию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В России предложено упростить процедуру техосмотра
- Патрушев обвинил США в превращении Афганистана в глобальную нарколабораторию
- ВОЗ: вакцинация предупреждает рост числа смертей от дельта-штамма коронавируса
- Минэкономики: в России ускорилась инфляция
- Названа зарплата сотрудников Пенсионного фонда России
- В Госдуме прокомментировали включение движения «Голос» в новый список иноагентов
- Один человек пострадал из-за грозы в Москве
- В Каменске-Уральском в ДТП погибла пенсионерка с внучкой
- Хакеры украли данные пользователей T-Mobile
- В Подмосковье 28 населенных пунктов остались без электричества из-за грозы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru