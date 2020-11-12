ВОЗ: вакцина от гриппа не защитит от COVID-19
Прививка от гриппа не защитит от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Как напомнили в ВОЗ, в настоящее время изучаются многие потенциальные препараты от коронавируса - результаты исследований могут появиться в текущем году. «Хотя вакцина против гриппа не эффективна против вируса COVID-19, настоятельно рекомендуется ежегодно проходить вакцинацию для предотвращения инфекции гриппа», - отметили в организации.
В настоящее время Всемирная организация здравоохранения включила в список «кандидатов» 47 вакцин от COVID-19, которые разрабатываются в мире.
Как сообщили ранее в ВОЗ, для завершения пандемии коронавирусной инфекции необходимо, чтобы около 70% населения мира получили прививку от COVID-19.
При этом в ВОЗ отмечают, что вакцина от коронавируса должна соответствовать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности препаратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru