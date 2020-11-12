ВОЗ: вакцина от гриппа не защитит от COVID-19

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения включила в список «кандидатов» 47 вакцин от COVID-19, которые разрабатываются в мире.

Как сообщили ранее в ВОЗ, для завершения пандемии коронавирусной инфекции необходимо, чтобы около 70% населения мира получили прививку от COVID-19.

При этом в ВОЗ отмечают, что вакцина от коронавируса должна соответствовать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности препаратов.

