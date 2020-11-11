ВОЗ: Для завершения пандемии COVID-19 нужно привить 70% жителей Земли
Для завершения пандемии коронавирусной инфекции необходимо, чтобы около 70% населения мира получили прививку от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумию Сваминатан.
При этом в ВОЗ отмечают, что вакцина от коронавируса должна соответствовать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности препаратов.
Согласно данным ВОЗ, по состоянию на октябрь 2020 года всего насчитывается около 150 вакцин на стадии доклинических испытаний. Первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19 стала российская вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru