ВОЗ: Для завершения пандемии COVID-19 нужно привить 70% жителей Земли

Для завершения пандемии коронавирусной инфекции необходимо, чтобы около 70% населения мира получили прививку от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумию Сваминатан.

При этом в ВОЗ отмечают, что вакцина от коронавируса должна соответствовать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности препаратов.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на октябрь 2020 года всего насчитывается около 150 вакцин на стадии доклинических испытаний. Первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19 стала российская вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи.

