Юрист объяснил, как носить георгиевскую ленту, чтобы избежать проблем с законом
Как правильно носить георгиевскую ленточку в преддверии Дня Победы, чтобы не столкнуться с правовыми последствиями aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.
Он посоветовал размещать символ на груди у сердца, на плече или воротнике — так он будет особенно заметен. Допускается крепить ленту петлей, бантом или концами вниз, а в автомобиле — на держателе зеркала заднего вида.
При этом юрист предостерег от размещения ленточки на сумках, головных уборах, обуви или снаружи транспортного средства, поскольку такие способы могут быть расценены как неуважение к символу.
Алешкин уточнил, что штрафов за неаккуратное ношение не предусмотрено. Ответственность наступает только за умышленное осквернение, демонстрирующее надругательство над символом воинской славы.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что не видит в России проблем с неуважительным отношением к георгиевской ленте ни у детей, ни у взрослых.
Горячие новости
- Юрист объяснил, как носить георгиевскую ленту, чтобы избежать проблем с законом
- Захарова призвала дипломатов зарубежных стран покинуть Киев перед 9 мая
- ПВО сбили 46 украинских дронов над восемью регионами России
- Финляндия выразила недовольство Зеленскому из-за дронов ВСУ
- МИД РФ предупредил дипмиссии об угрозах Киева нанести удар 9 Мая
- Зеркально и справедливо? Иностранная мебель подорожает на 50% из-за пошлин
- «30% из Европы»: Что мешает развиваться российской мебельной отрасли
- Эксперт по этикету назвала нарушение протокола в прощании Макрона и Пашиняна
- Посол РФ сообщил о давлении Евросоюза на организаторов Венецианской биеннале
- Врач предупредила россиян об опасности храпа во сне