Юрист объяснил, как носить георгиевскую ленту, чтобы избежать проблем с законом

Как правильно носить георгиевскую ленточку в преддверии Дня Победы, чтобы не столкнуться с правовыми последствиями aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Он посоветовал размещать символ на груди у сердца, на плече или воротнике — так он будет особенно заметен. Допускается крепить ленту петлей, бантом или концами вниз, а в автомобиле — на держателе зеркала заднего вида.

Россиянам напомнили о правилах украшения машины в преддверии 9 Мая

При этом юрист предостерег от размещения ленточки на сумках, головных уборах, обуви или снаружи транспортного средства, поскольку такие способы могут быть расценены как неуважение к символу.

Алешкин уточнил, что штрафов за неаккуратное ношение не предусмотрено. Ответственность наступает только за умышленное осквернение, демонстрирующее надругательство над символом воинской славы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что не видит в России проблем с неуважительным отношением к георгиевской ленте ни у детей, ни у взрослых.

ФОТО: РИА Новости
