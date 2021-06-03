Более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса выявили в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, в России выявили 1068 человек, которые заразились новыми штаммами коронавируса, сообщает ТАСС.

По её словам, 70% из них приходятся на британский коронавирус, 24% - на индийский, 6% - на южноафриканский штамм.

Ранее Попова призвала россиян обязательно привиться от COVID-19 перед началом летнего сезона, сообщает RT. По её словам, в России достаточно вакцин и вакцинация доступна во всех прививочных пунктах.