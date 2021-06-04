Опасный для вакцинированных штамм коронавируса выявили в Индии

Всеиндийский институт медицинских наук в Дели и Институт геномики и интегративной биологии выяснили, что большая часть заболевших в Индии после полной или частичной вакцинации заразились новой линией коронавируса B.1.617, включающей три штамма, сообщает РИА Новости.

В результате исследования были выявлены 63 случая прорывной инфекции, когда получивший вакцину человек всё равно заболевает. При этом 27 пациентов получили одну дозу препарата, а 36 - две, то есть прошли полный курс. Отмечается, что десять человек сделали укол вакцины Covishield, а остальные - Covaxin.

Штамм B.1.617, который известен благодаря двойной мутации, впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Врачи считают, что именно он является одной из причин второй волны коронавируса в стране.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлено более тысячи случаев заболевания разными штаммами коронавируса, передает «МИР 24». По её словам, наиболее распространенный из них - «британский».

