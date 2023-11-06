ВОЗ: смертность от туберкулеза выросла из-за пандемии коронавируса
Из-за вызванных пандемией COVID-19 сбоев в системе здравоохранения увеличилась смертность от туберкулеза. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС.
По данным организации, в 2020-2022 годах зафиксировано 500 тысяч дополнительных смертей от туберкулеза. В прошлом году туберкулезом во всем мире заболели 10,6 миллиона человека, тогда как в 2021-м - на 300 тысяч меньше.
Зарегистрировано 7,5 миллиона человек, у которых туберкулез выявлен впервые. Это самый высокий показатель с 1995 года.
Замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий ранее заявил о снижении заболеваемости туберкулезом почти в три раза, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru