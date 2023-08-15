«Группы риска!»: Россиянам рассказали, где можно подхватить туберкулез

Основная группа риска это дети, контактировавшие с зараженными взрослыми, под угрозой также люди, принимающие «угнетающие иммунитет» лекарства, сказала в эфире НСН Надежда Клевно.

Взрослым надо регулярно проходить осмотр на предмет туберкулеза, потому что он передается воздушно-капельным путем, заявила на пресс-конференции в НСН профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно.

«Это воздушно-капельная инфекция, которая передается от больного человека к здоровому. Мы формируем группы риска: в первую очередь, это дети из числа контактов с инфицированным взрослым. Призываем всех взрослых проходить профилактические осмотры на предмет туберкулеза. Другая группа риска – медицинская: сейчас много препаратов для лечения, которые обладают свойством угнетения иммунного статуса, как у взрослых, так и детей. Те, кто получает такую терапию, входят в группу риска и им постоянно проводится контроль на туберкулез – им делаю пробы крови или с "Диаскинтестом". И в этих случаях фтизиатр консультирует таких детей, обычно два раза в год. Когда появляются риски, что ребенок может заразиться туберкулезом, мы назначаем профилактическое лечение», - сказала Клевно.
«Ворота открыты!»: Туберкулез перестал быть болезнью бедных

Она также назвала главной профилактической мерой вакцинацию детей младшего возраста.

Со своей стороны, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус говорил НСН, что туберкулезом сегодня можно заразиться в торговых центрах, в общественных местах и от вполне благополучных бабушек с дедушками. По его словам, это уже не «болезнь бедных».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:ЗдоровьеБолезнь

Горячие новости

Все новости

партнеры