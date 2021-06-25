ВОЗ: штрамм «дельта» в два раза заразней уханьского

Штамм коронавируса «дельта», который впервые был выявлен в Индии, в два раза заразнее уханьского, распространившегося из Китая по всему миру. Об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По ее словам, вариант «дельта» распространяется с такой быстротой, что вскоре может стать доминирующим штаммом COVID-19 в мире.

«Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными, по меньшей мере, в предотвращении тяжелого течения заболевания», - заявила Сваминатан в ходе трансляции, которая велась на странице ВОЗ в твиттере.