ВОЗ: штрамм «дельта» в два раза заразней уханьского

Штамм коронавируса «дельта», который впервые был выявлен в Индии, в два раза заразнее уханьского, распространившегося из Китая по всему миру. Об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По ее словам, вариант «дельта» распространяется с такой быстротой, что вскоре может стать доминирующим штаммом COVID-19 в мире.

«Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными, по меньшей мере, в предотвращении тяжелого течения заболевания», - заявила Сваминатан в ходе трансляции, которая велась на странице ВОЗ в твиттере.

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Новую разновидность коронавируса обнаружили в конце марта в Индии. Специалисты ранее уже заявляли, что этот штамм гораздо более заразный, чем обычный. А на этой неделе в трех индийских штатах был выявлен штамм «дельта плюс».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что индийский штамм коронавируса и его мутации опасны тем, что при проникновении в клетки становятся очень устойчивыми к антителам, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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