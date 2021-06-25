Гинцбург пообещал подобрать концентрацию «Спутника V» для детей любого возраста

Вирусолог отметил, что испытания вакцины у детей будут отличаться от взрослых исследований только тем, что детям разного возраста подберут определенную концентрацию препарата. Гинцбург добавил, что такой подход наиболее безопасен.

Он рассказал, что зарегистрировать вакцину планируют 20 сентября. Несмотря на то, что состав «Спутника V» не меняется, ему все-таки нужно сделать новое регистрационное удостоверение.

