Гинцбург пообещал подобрать концентрацию «Спутника V» для детей любого возраста
В исследованиях препарата против коронавируса «Спутник V» примут участие около 350 детей с 12 до 17 лет, рассказал ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Вирусолог отметил, что испытания вакцины у детей будут отличаться от взрослых исследований только тем, что детям разного возраста подберут определенную концентрацию препарата. Гинцбург добавил, что такой подход наиболее безопасен.
Он рассказал, что зарегистрировать вакцину планируют 20 сентября. Несмотря на то, что состав «Спутника V» не меняется, ему все-таки нужно сделать новое регистрационное удостоверение.
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