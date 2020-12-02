ВОЗ рекомендовала носить маску даже вне помещений

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала носить маску внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Это касается в том числе магазинов, школ, рабочих мест.

В организации отметили, что дистанция должна составлять не менее одного метра, передает ТАСС.

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Также ВОЗ рекомендует носить маску, если помещение плохо проветривается. Рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше. Детям до пяти лет ношение масок не рекомендовано, а детям от 6 до 11 лет это средство защиты лучше всего использовать под наблюдением взрослых.

Ранее главный инфекционист Челябинска, заведующая инфекционным отделением горбольницы №8 Екатерина Стенько в беседе с URA.RU рассказала, что поможет бороться с ранним старением организма, которое якобы может вызвать заражение коронавирусом.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаВОЗ
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