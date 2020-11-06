ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество готовиться к новой пандемии уже сейчас. Об этом сообщается в заявлении организации, распространённом в преддверии форума 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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В нем говорится, что пандемия коронавируса показала, что страны с прочной инфраструктурой здравоохранения оказались способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2, передает RT.

В сообщении ВОЗ подчеркивается также необходимость обеспечения «надлежащего вознаграждения» для работников здравоохранения.

За минувшие сутки в России выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии - 20 582, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: https://pixabay.com/
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