ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

В нем говорится, что пандемия коронавируса показала, что страны с прочной инфраструктурой здравоохранения оказались способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2, передает RT.

В сообщении ВОЗ подчеркивается также необходимость обеспечения «надлежащего вознаграждения» для работников здравоохранения.

За минувшие сутки в России выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии - 20 582, пишет «Свободная пресса».

