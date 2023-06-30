«Вдоль и поперек»: Врач не поверил в опасность пищевого подсластителя

Накануне стало известно, что подсластитель из диетической колы аспартам, также известный как пищевая добавка E951, хотят признать добавкой, потенциально вызывающей онкологию. Давид Заридзе усомнился во вреде для организма подсластителя, который используется во многих продуктах не один десяток лет.

«Сначала все говорили, что сам сахар - плохо, вредно и калорийно. В связи с этим начали использовать сахарин, а потом он оказался канцерогеном. Убрали этот сахарин. Пришел аспартам. Он сейчас используется везде вдоль и поперек. В некоторых исследованиях было сказано, что он вреден и вызывает самые разные болезни, но так не бывает. Если вещество плохое, то оно должно вызывать что-то определенное, а не все на свете. Сейчас нет оснований серьезно говорить о том, что аспартам вызывает рак», - сказал собеседник НСН.

По его словам, ученые изучают вещество аспартам с самого его появления в 70-х годах. До сих пор не было выявлено никаких страшных последствий для организма, отметил эксперт.

«Этот заменитель сахара изучают с 70-х годов. Никаких пагубных воздействий на организм выявлено не было. Ученые пришли к заключению, что это вещество не является канцерогенным. Одна статья никогда ничего не значит. Мало ли в каких дозах дается это вещество испытуемым грызунам и так далее», - резюмировал Заридзе.



О своем решении Международное агентство по изучению рака при ВОЗ, а также Объединенный экспертный комитет ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам объявят 14 июля, пишут СМИ. С конца прошлого века его используют в качестве заменителя сахара в жевательных резинках, йогуртах, леденцах, сиропах от кашля, диетической кока-коле и некоторых других газированных напитках.



Ранее ученые из Университета Нью-Йорка заявили, что в чернилах для татуировок содержатся вещества, которые способствуют образованию раковых клеток, передает «Радиоточка НСН».

