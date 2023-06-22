«Только шоколад»: Диетолог заявила, что депрессию нельзя вылечить яйцами

Нет ни одного научного исследования, которое доказывает, что употребление бананов, яиц и орехов повышает настроение, рассказала врач-диетолог Лидия Ионова в интервью НСН. Однако, указала она, такие свойства есть у шоколада.

Ранее диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова рассказала «Ленте.ру», что употребление бананов, яиц и орехов повышает настроение. Она отметила, что потребление легкоусваиваемой высокоуглеводной пищи вызывает чувство удовлетворения. Кованова пояснила, что это происходит из-за быстрого выделения серотонина. Лидия Ионова не согласилась с такими данными.