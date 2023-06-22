«Только шоколад»: Диетолог заявила, что депрессию нельзя вылечить яйцами

При плохом настроении и депрессии еда не поможет, а хороший психолог – да, отметила в эфире НСН Лидия Ионова. 

Нет ни одного научного исследования, которое доказывает, что употребление бананов, яиц и орехов повышает настроение, рассказала врач-диетолог Лидия Ионова в интервью НСН. Однако, указала она, такие свойства есть у шоколада.

Ранее диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова рассказала «Ленте.ру», что употребление бананов, яиц и орехов повышает настроение. Она отметила, что потребление легкоусваиваемой высокоуглеводной пищи вызывает чувство удовлетворения. Кованова пояснила, что это происходит из-за быстрого выделения серотонина. Лидия Ионова не согласилась с такими данными.

Врач-диетолог рассказала о пользе отказа от сладкого и мяса

«Нет ни одного научного исследования, которое доказывает, что есть хоть какие-то продукты, улучшающие настроение. Отчасти немного говорится в этом плане о шоколаде и все. Ни бананы, ни яйца, ни орехи с точки зрения научных исследований на настроение не влияют. При депрессии, например, используется психотерапия, поведенческая активация и много разных методов… Но еда к ним не относится», - сказала Ионова.

Ранее ученые из Технологического Университета Суинберна в Австралии провели клиническое испытание о влиянии шоколада на настроение людей. Оно показало, что употребление в пищу небольшого количества темного шоколада, богатого полифенолами, возможно, влияет на настроение, усиливая ощущение спокойствия и удовлетворенности, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияВрач-диетологЕда

Горячие новости

Все новости

партнеры