Захарова уличила главу МИД Италии во лжи о высылке дипломатов

Решение Москвы о высылке двух итальянских дипломатов было ответной мерой, а заявления главы МИД Италии Антонио Таяни об отсутствии оснований для этого шага являются неправдивыми. Об этом в своем Telegram-канал сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, Таяни утверждал, что итальянский атташе и его помощник были высланы без каких-либо оснований, но при этом назвал решение Москвы актом мести за выдворение из Италии двух российских специалистов. Захарова указала на явное противоречие в этих словах и подчеркнула, что действия России стали исключительно ответной мерой на шаги итальянского правительства.

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Представитель российского внешнеполитического ведомства также поинтересовалась, докладывают ли итальянские министры премьер-министру страны Джордже Мелони информацию в таком виде.

«Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала», – отметила Захарова.

Россия ранее выслала из страны итальянского военного атташе и его коллегу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:ВысылкаИталияМИД РФМария Захарова

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