Захарова уличила главу МИД Италии во лжи о высылке дипломатов

Решение Москвы о высылке двух итальянских дипломатов было ответной мерой, а заявления главы МИД Италии Антонио Таяни об отсутствии оснований для этого шага являются неправдивыми. Об этом в своем Telegram-канал сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, Таяни утверждал, что итальянский атташе и его помощник были высланы без каких-либо оснований, но при этом назвал решение Москвы актом мести за выдворение из Италии двух российских специалистов. Захарова указала на явное противоречие в этих словах и подчеркнула, что действия России стали исключительно ответной мерой на шаги итальянского правительства.