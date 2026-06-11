Россиянам рассказали, как можно отсрочить деменцию

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Самой лучшей профилактикой когнитивных расстройств, в том числе болезни Альцгеймера, явлется аэробная нагрузка. Об этом сайту aif.ru заявил врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.
Он указал, что нужно больше двигаться. Это могут быть «аэробные виды спорта, гребля, поездки на велосипеде, скандинавская ходьба» - минимум 150 минут.
Также следует следить за питанием. Новоселов отметил, что оно «должно быть сбалансированным, умеренным, включать в себя необходимые макро- и микронутриенты в достаточном объёме».
Кроме того, необходимо в течение всей жизни давать мозгу когнитивную нагрузку, и избегать социальной изоляции.
«Социально изолированные, одинокие люди в пожилом и старческом возрасте имеют больший риск развития болезни Альцгеймера», - заключил эксперт.
Ранее нейробиолог и нейрофизиолог Владимир Алимов заявил «Радиоточке НСН», что положительные и новые эмоции являются одной из самых главных составляющих для сохранения рассудка.
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