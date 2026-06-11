Россиянам рассказали, как можно отсрочить деменцию

Он указал, что нужно больше двигаться. Это могут быть «аэробные виды спорта, гребля, поездки на велосипеде, скандинавская ходьба» - минимум 150 минут.

Также следует следить за питанием. Новоселов отметил, что оно «должно быть сбалансированным, умеренным, включать в себя необходимые макро- и микронутриенты в достаточном объёме».

Кроме того, необходимо в течение всей жизни давать мозгу когнитивную нагрузку, и избегать социальной изоляции.

«Социально изолированные, одинокие люди в пожилом и старческом возрасте имеют больший риск развития болезни Альцгеймера», - заключил эксперт.

Ранее нейробиолог и нейрофизиолог Владимир Алимов заявил «Радиоточке НСН», что положительные и новые эмоции являются одной из самых главных составляющих для сохранения рассудка.

