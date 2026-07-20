На выборы в ГД «Единая Россия» собрала максимально возможную сумму
На избирательный счет партии «Единая Россия» до официальной регистрации ее списка поступило 700 млн рублей. Такие данные содержатся в опубликованных Центризбиркомом сведениях о движении средств участников кампании по выборам в Госдуму, пишет «Коммерсант».
Эта сумма является установленной законом предельной величиной расходов политической партии на выборах 2026 года без учета средств региональных отделений. Основными жертвователями традиционно стали региональные фонды развития и сотрудничества, а самый крупный единовременный взнос составил 24,5 млн рублей.
На счетах других партий средства собраны в значительно меньшем объеме. У КПРФ пока всего 50 млн рублей без крупных жертвователей, а у ЛДПР 32 млн рублей, причем самое внушительное пожертвование в размере 24,5 млн рублей сделало ООО «Фарт». Финансовые отчеты остальных участников избирательной кампании на данный момент еще официально не опубликованы.
Электронное голосование на выборах в ближайшей перспективе планируется только в Москве, ранее заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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