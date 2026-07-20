На выборы в ГД «Единая Россия» собрала максимально возможную сумму

На избирательный счет партии «Единая Россия» до официальной регистрации ее списка поступило 700 млн рублей. Такие данные содержатся в опубликованных Центризбиркомом сведениях о движении средств участников кампании по выборам в Госдуму, пишет «Коммерсант».

Эта сумма является установленной законом предельной величиной расходов политической партии на выборах 2026 года без учета средств региональных отделений. Основными жертвователями традиционно стали региональные фонды развития и сотрудничества, а самый крупный единовременный взнос составил 24,5 млн рублей.