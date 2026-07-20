Знакомства на работе неизбежно приводят к увольнению одного из партнера, а лучше всего искать себе пару в специализированных местах и на фестивалях, рассказала НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.



Около трети россиян хотя бы раз в своей карьере заводили служебные романы, однако это правило не распространяется на поколение Z — зумеры рассматривают трудовой коллектив только как коллег по работе. Об этом сообщают «Известия». Сябитова напомнила, что такие отношения имеют особенности.