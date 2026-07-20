Лучше не на работе: Сябитова дала совет молодежи, как и где искать себе пару

Лучше всего для первого общения подойдут места проведения массовых мероприятий, но все зависит от целей, сообщила НСН Роза Сябитова.

Знакомства на работе неизбежно приводят к увольнению одного из партнера, а лучше всего искать себе пару в специализированных местах и на фестивалях, рассказала НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.

Около трети россиян хотя бы раз в своей карьере заводили служебные романы, однако это правило не распространяется на поколение Z — зумеры рассматривают трудовой коллектив только как коллег по работе. Об этом сообщают «Известия». Сябитова напомнила, что такие отношения имеют особенности.

Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы ради служебного романа
«Совершенно не важно, где вы будете знакомиться — есть масса способов начать общение. На работе просто есть последствия — кому-то придется уволиться. Если вы в очереди в стоматологии, то какая разница? Вам не надо уходить с работы, если вы трудоустроены в разных местах. А если вам еще уживаться в коллективе, а кто-то еще может быть начальником. Это надо понимать», — подчеркнула она.

Сябитова добавила, где лучше всего найти себе партнера.

«Главное правило успешного знакомства — искать с расчетом на лучший результат. Другими словами, нельзя голодным идти в магазин и брать первое попавшееся под руку, чтобы наесться. Поэтому лучше приходить на крупные мероприятия, фестивали, где много людей и молодежи — там спокойно можно выбирать. Некоторые могут быть женаты, но это не страшно — надо сразу спросить, свободен человек или нет. Главное, чтобы был настрой. Если вы хотите выиграть в лотерею, то надо купить билет, а не просто сидеть и мечтать. Чтобы найти себе партнера для семейной жизни или для хобби и путешествий, надо сначала, как минимум, этого захотеть и делать все для этого. Если вы хотите для начала просто познакомиться, идите на какие-то мероприятия. Если хотите познакомиться с богатым мужчиной, если вы женщина, тогда купите членский билет в яхт-клуб, в гольф-клуб. Все зависит только от вашего желания», — заключила она.

Ранее Сябитова в эфире НСН назвала абсурдом требования женщин к мужчинам насчет автомобилей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:БракЖенщиныМужчины

Горячие новости

Все новости

партнеры