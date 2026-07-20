Лучше не на работе: Сябитова дала совет молодежи, как и где искать себе пару
Лучше всего для первого общения подойдут места проведения массовых мероприятий, но все зависит от целей, сообщила НСН Роза Сябитова.
Знакомства на работе неизбежно приводят к увольнению одного из партнера, а лучше всего искать себе пару в специализированных местах и на фестивалях, рассказала НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.
Около трети россиян хотя бы раз в своей карьере заводили служебные романы, однако это правило не распространяется на поколение Z — зумеры рассматривают трудовой коллектив только как коллег по работе. Об этом сообщают «Известия». Сябитова напомнила, что такие отношения имеют особенности.
«Совершенно не важно, где вы будете знакомиться — есть масса способов начать общение. На работе просто есть последствия — кому-то придется уволиться. Если вы в очереди в стоматологии, то какая разница? Вам не надо уходить с работы, если вы трудоустроены в разных местах. А если вам еще уживаться в коллективе, а кто-то еще может быть начальником. Это надо понимать», — подчеркнула она.
Сябитова добавила, где лучше всего найти себе партнера.
«Главное правило успешного знакомства — искать с расчетом на лучший результат. Другими словами, нельзя голодным идти в магазин и брать первое попавшееся под руку, чтобы наесться. Поэтому лучше приходить на крупные мероприятия, фестивали, где много людей и молодежи — там спокойно можно выбирать. Некоторые могут быть женаты, но это не страшно — надо сразу спросить, свободен человек или нет. Главное, чтобы был настрой. Если вы хотите выиграть в лотерею, то надо купить билет, а не просто сидеть и мечтать. Чтобы найти себе партнера для семейной жизни или для хобби и путешествий, надо сначала, как минимум, этого захотеть и делать все для этого. Если вы хотите для начала просто познакомиться, идите на какие-то мероприятия. Если хотите познакомиться с богатым мужчиной, если вы женщина, тогда купите членский билет в яхт-клуб, в гольф-клуб. Все зависит только от вашего желания», — заключила она.
Ранее Сябитова в эфире НСН назвала абсурдом требования женщин к мужчинам насчет автомобилей.
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