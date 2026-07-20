СМИ: Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе ради учебы в ГИТИС
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян покинула группу тренера Этери Тутберидзе и поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации, пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, фигуристка не проходила активную подготовку к новому сезону и тренировалась в среднем 1-2 раза в неделю. Планировалось, что она может полностью пропустить предстоящий соревновательный сезон из-за учебы.
Сама Петросян в своем Telegram-канале отметила, что решение далось ей непросто. Она выразила огромную благодарность тренерам за пройденный путь, потрясающие программы, победы и колоссальный опыт, подчеркнув, что бесконечно уважает наставников и ценит всё сделанное для неё.
Аделии 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла 6-е место. Фигуристка является 3-кратной чемпионкой России и 3-кратной победительницей Финала Гран-при России.
В феврале этого года Петросян также выступила на гала-концерте фигуристов на Олимпиаде в Италии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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