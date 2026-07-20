СМИ: Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе ради учебы в ГИТИС

Сама Петросян в своем Telegram-канале отметила, что решение далось ей непросто. Она выразила огромную благодарность тренерам за пройденный путь, потрясающие программы, победы и колоссальный опыт, подчеркнув, что бесконечно уважает наставников и ценит всё сделанное для неё.

Аделии 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла 6-е место. Фигуристка является 3-кратной чемпионкой России и 3-кратной победительницей Финала Гран-при России.

В феврале этого года Петросян также выступила на гала-концерте фигуристов на Олимпиаде в Италии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

