Известный фитнес-блогер Вадим «До4а» Иванов умер в 37 лет

Известный фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом До4а, скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в его Telegram-канале.

Последний год стал для мужчины непростым. Он боролся за здоровье и пытался восстановить силы после нескольких перенесенных инфарктов, но справиться с болезнью не удалось, пишут «Известия».

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Иванов родился в Бердске и в 2014 году переехал в Санкт-Петербург. У него остались жена и сын. Блогер имел звание мастера спорта по жиму лежа и был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

В молодости он увлекся культуризмом и создал один из первых в России профильных блогов, который позже перерос в крупный бизнес. Считается, что в погоне за спортивными достижениями мужчина принимал стероиды и другие препараты, из-за чего перенес первый инфаркт еще в 28 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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