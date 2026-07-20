Известный фитнес-блогер Вадим «До4а» Иванов умер в 37 лет

Известный фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом До4а, скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в его Telegram-канале.

Последний год стал для мужчины непростым. Он боролся за здоровье и пытался восстановить силы после нескольких перенесенных инфарктов, но справиться с болезнью не удалось, пишут «Известия».