ВОЗ не исключила, что «омикрон»-штамм заразнее других

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что новая разновидность коронавируса «омикрон» может быть более заразной, чем остальные, сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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«Надо чуть-чуть подождать, потому что и "бета" вел себя так, имел такие, скажем, возможности», — сказала она. По словам эксперта, организация с начала эпидемии с большой группой международных экспертов мониторит ситуацию из-за эволюционирования вируса.

Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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