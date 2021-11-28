ВОЗ не исключила, что «омикрон»-штамм заразнее других

«Надо чуть-чуть подождать, потому что и "бета" вел себя так, имел такие, скажем, возможности», — сказала она. По словам эксперта, организация с начала эпидемии с большой группой международных экспертов мониторит ситуацию из-за эволюционирования вируса.

Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.

