ВОЗ не исключила, что «омикрон»-штамм заразнее других
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что новая разновидность коронавируса «омикрон» может быть более заразной, чем остальные, сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Надо чуть-чуть подождать, потому что и "бета" вел себя так, имел такие, скажем, возможности», — сказала она. По словам эксперта, организация с начала эпидемии с большой группой международных экспертов мониторит ситуацию из-за эволюционирования вируса.
Ранее стало известно, что в странах Южной Африки обнаружили новый штамм коронавируса B.1.529, обладающий большим числом мутаций. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 946 / сут.
Умерли
272 тыс.+1 239 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 494 / сут.
- ВОЗ не исключила, что «омикрон»-штамм заразнее других
- Цивилев: Концентрация метана в шахте «Листвяжная» 25 ноября достигала критических отметок
- Врачи назвали пять предвестников инсульта
- В ВОЗ ответили на заявления о том, что вакцины от коронавируса «непроверенные»
- Посол Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности
- В МЧС РФ назвали причину гибели спасателей в шахте «Листвяжная»
- Российская фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при, установив мировой рекорд
- Автобус с пассажирами опрокинулся под Новгородом
- Десятка богатейших людей мира потеряла за день на 37 млрд долларов
- СМИ: ЮАР отправит в другие страны образцы омикрон-штамма коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru