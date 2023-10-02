Депутаты предложили уголовное наказание за вовлечение детей в курение

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который вводит уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака или никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

Сейчас за такое деяние грозит штраф, однако, как считают авторы проекта, он не всегда оказывает нужное действие. Они предлагают ввести уголовную ответственность за систематические нарушения в этой области, передает РИА Новости.