Депутаты предложили уголовное наказание за вовлечение детей в курение

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который вводит уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака или никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

Сейчас за такое деяние грозит штраф, однако, как считают авторы проекта, он не всегда оказывает нужное действие. Они предлагают ввести уголовную ответственность за систематические нарушения в этой области, передает РИА Новости.

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Депутаты за вовлечение несовершеннолетнего в потребление табака предложили предусмотреть штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок.

Авторы инициативы считают, что родители и педагоги должны нести повышенную ответственность за подобные поступки.

Эксперт Минздрава Маринэ Гаспарян в разговоре с НСН сравнила влияние на организм синтетического и натурального никотина.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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