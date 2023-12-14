ВОЗ призвала страны ввести ограничения на продажу электронных сигарет детям
О вреде электронных сигарет и принятии жестких ограничений для защиты детей и некурящих призвали страны во Всемирной организации здравоохранения.
По её данным в настоящее время в 88 государствах не установлен минимальный возраст, когда можно покупать такие сигареты, а в 74-х странах нет регулирующих правил относительно этой продукции.
Как отмечается, в последнее время появляется всё больше тревожных данных о неблагоприятных последствиях для здоровья данного вида продукции.
«Исследования неизменно показывают, что молодые люди, использующие электронные сигареты, почти в три раза чаще начинают в дальнейшем курить сигареты», - говорится в заявлении ВОЗ.
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, ещё в раннем возрасте детей ловят и подсаживают на электронные сигареты с тем, чтобы они затем перешли на курение обычных сигарет.
В организации подчеркнули, что электронные сигареты вызывают сильное привыкание и вредны для здоровья, они, в частности, выделяют токсичные вещества, что повышает риск рака, заболеваний сердца и легких. Кроме того, это также может повлиять на развитие мозга и привести к нарушениям в обучении у молодых людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru