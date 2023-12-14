ВОЗ призвала страны ввести ограничения на продажу электронных сигарет детям

Как отмечается, в последнее время появляется всё больше тревожных данных о неблагоприятных последствиях для здоровья данного вида продукции.

«Исследования неизменно показывают, что молодые люди, использующие электронные сигареты, почти в три раза чаще начинают в дальнейшем курить сигареты», - говорится в заявлении ВОЗ.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, ещё в раннем возрасте детей ловят и подсаживают на электронные сигареты с тем, чтобы они затем перешли на курение обычных сигарет.

В организации подчеркнули, что электронные сигареты вызывают сильное привыкание и вредны для здоровья, они, в частности, выделяют токсичные вещества, что повышает риск рака, заболеваний сердца и легких. Кроме того, это также может повлиять на развитие мозга и привести к нарушениям в обучении у молодых людей.

Ранее почти половина россиян высказались за полный запрет вейпов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



