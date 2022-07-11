«Иммунное ускользание»: Низкий уровень защиты от COVID-19 в Москве опасен вспышкой
Низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве может привести к вспышке или пандемийной волне, сказал НСН врач Владимир Болибок.
Низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу для Москвы опасен новой вспышкой или даже пандемийной волной, но при условии, что попадется заразный штамм, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 12,2%. В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, а по состоянию на 1 июля - 13,9%.
«Такой уровень сопоставим с уровнем декабря 2020 года, когда еще не началась массовая вакцинация. Для Москвы это опасно тем, что если попадется контагиозный штамм и сложатся условия для каналов передачи вируса, то будет вспышка или даже пандемийная волна. По уровню антител сложно оценивать насколько мы хорошо защищены. Считается, что раз антитела в крови есть, то есть иммунитет. Но это не совсем правильно, ведь человек мог утратить антитела, но у него сохраняется клеточный иммунитет к коронавирусу, но его крайне сложно оценивать, потому что это дорогостоящий метод», - сказал Болибок.
Существует и другая проблема. Иммунитет уязвим к новым штаммам коронавируса.
«Еще одна проблема – иммунное ускользание. Каждый новый штамм коронавируса ускользает от блокирующего действия антител, которые вырабатывались от предыдущих заболеваний или вакцинаций», - отметил Болибок.
Ранее сообщалось, что российские вирусологи не исключили риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян. Может произойти сочетанная инфекция. Это в свою очередь приведет к осложнению течения как одной, так и сразу двух болезней.
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