«Иммунное ускользание»: Низкий уровень защиты от COVID-19 в Москве опасен вспышкой

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 12,2%. В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, а по состоянию на 1 июля - 13,9%.

«Такой уровень сопоставим с уровнем декабря 2020 года, когда еще не началась массовая вакцинация. Для Москвы это опасно тем, что если попадется контагиозный штамм и сложатся условия для каналов передачи вируса, то будет вспышка или даже пандемийная волна. По уровню антител сложно оценивать насколько мы хорошо защищены. Считается, что раз антитела в крови есть, то есть иммунитет. Но это не совсем правильно, ведь человек мог утратить антитела, но у него сохраняется клеточный иммунитет к коронавирусу, но его крайне сложно оценивать, потому что это дорогостоящий метод», - сказал Болибок.

Существует и другая проблема. Иммунитет уязвим к новым штаммам коронавируса.

«Еще одна проблема – иммунное ускользание. Каждый новый штамм коронавируса ускользает от блокирующего действия антител, которые вырабатывались от предыдущих заболеваний или вакцинаций», - отметил Болибок.

Ранее сообщалось, что российские вирусологи не исключили риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян. Может произойти сочетанная инфекция. Это в свою очередь приведет к осложнению течения как одной, так и сразу двух болезней.

