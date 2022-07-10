В Роспотребнадзоре рассказали о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
По симптомам и характеру течения заболевания COVID-19 с трудом можно отличить от других ОРВИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
По её словам, пренебрегать риском заразиться коронавирусом не стоит, поскольку он может привести к осложнению хронических заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений.
Восстановиться после перенесенного COVID-19 могут помочь прогулки на свежем воздухе, а также дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов.
Напомним, 3 тысячи 539 новых случаев COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки. 45 человек скончались.
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