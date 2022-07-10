В Роспотребнадзоре рассказали о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

По её словам, пренебрегать риском заразиться коронавирусом не стоит, поскольку он может привести к осложнению хронических заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений.

Восстановиться после перенесенного COVID-19 могут помочь прогулки на свежем воздухе, а также дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов.

Напомним, 3 тысячи 539 новых случаев COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки. 45 человек скончались.

