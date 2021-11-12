Военные РФ создали БАД против коронавируса
Специалистам Научного центра Минобороны России удалось создать биологически-активную добавку, показавшую эффективность против COVID-19, сообщает Красная звезда».
Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов, в Центре был разработан ряд образцов БАДов на основе экстракта аронии, эхинацеи, фукоидана, гидролизата кальмара тихоокеанского. Один из образцов получил государственную регистрацию. Препарат называется «КовБАД».
На второй день его применение количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз.
Как сообщалось ранее, в России ведется разработка лекарства, подавляющего размножение коронавируса, сообщил директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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