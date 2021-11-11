Гинцбург: Разрабатывается лекарство, подавляющее размножение коронавируса

По его словам, клинические испытания планируется начать в январе и завершить в течение трех-четырех месяцев. Отмечается, что результат будет позже, чем у препарата на основе антител для лечения заболевших COVID-19.

Как отметил эксперт, в Центре работают над серией лекарств. «Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев», — отметил медик.

Ранее Гинцбург сообщил, что подтвердить лабораторное или естественное происхождение коронавирусной инфекции невозможно.

