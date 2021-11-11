Гинцбург: Разрабатывается лекарство, подавляющее размножение коронавируса
В России ведется разработка лекарства, подавляющего размножение коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, клинические испытания планируется начать в январе и завершить в течение трех-четырех месяцев. Отмечается, что результат будет позже, чем у препарата на основе антител для лечения заболевших COVID-19.
Как отметил эксперт, в Центре работают над серией лекарств. «Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев», — отметил медик.
Ранее Гинцбург сообщил, что подтвердить лабораторное или естественное происхождение коронавирусной инфекции невозможно.
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