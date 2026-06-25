Профессор Продеус запретил считать лишний вес бодипозитивом
Лишний вес увеличивает риск развития рака, также повышает предрасположенность к инфаркту и инсульту, сказал НСН Андрей Продеус.
Лишний вес повышает предрасположенность к инфекциям и болезням, кроме того оказывает дополнительную нагрузку на суставы, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Поймите правильно, это не бодипозитив. Вопрос в том, что лишний вес ведет минимум к 13 типам рака, инфаркту и инсульту. Люди не связывают эти события, но важно понимать, что это прямая предрасположенность к инфекции, раку, другим заболеваниям. Кроме того, с возрастом нагрузка на позвоночник, суставы с лишним весом только увеличивается», - заметил он.
Ранее биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер рассказала НСН, что популярность гаджетов – одна из ключевых причин возникновения ожирения у детей.
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