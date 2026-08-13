IT-эксперт Мясоедов ответил на предложение Госдумы сделать «интернет по паспорту»
Отказ от анонимности в российском сегменте интернета замедлит технический прогресс, сообщил NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов.
По его словам, предложение заместителя председателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова сделать интернет прозрачным не остановит россиян от обхождения ограничений. Это может привести к технологическому отставанию.
Введение верифицирования интернета создаст серьезную финансовую нагрузку для обеспечения программ хранения и фильтрации данных. Контроль интернета грозит его разрушением, указал специалист.
Мясоедов указал, что если будет система аутентификации, то должен быть оператор этой системы, который будет хранить огромное количество информации, которую необходимо защищать. «Как это будет все создаваться, направляться и спонсироваться?», - задался вопросом эксперт.
Он предложил направить ресурсы «в какие-то иные отрасли, требующие технологического рывка».
Ранее Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что массовое распространение фейковых аккаунтов в интернете создаёт «серую зону», которую активно используют злоумышленники, выступив за переход к верифицированному интернету.
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